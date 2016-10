Shadow of the Tomb Raider: Vermeintlicher Titel des nächsten Abenteuers von Lara Croft aufgetaucht - 4Players.de

Das nächste Tomb-Raider-Spiel könnte den Titel "Shadow of the Tomb Raider" tragen. Dieser Titel wurde auf einem Laptop in einer U-Bahn in Montreal gesichtet. Ein Mitarbeiter arbeitete allem Anschein nach an einer Präsentation zu dem Spiel - und während der eigentliche Text auf dem gemachten Foto zu unscharf ist, lässt sich zumindest das Logo erkennen. Kotaku hat daraufhin eine Insider-Quelle befragt, ob der Titel korrekt sei. Die Quelle stimmte zu. Nach Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider könnte also "Shadow of the Tomb Raider" der dritte Teil aus der Reboot-Reihe sein.Kotaku hat sich zugleich der Frage angenommen, warum in Montreal an Tomb Raider gearbeitet wird, denn das Studio Crystal Dynamics befindet sich in San Francisco. Dem Bericht zufolge wird das nächste Abenteuer von Lara Croft federführend von Square Enix Montreal (Thief und Deus Ex: Mankind Divided) und nicht von Crystal Dynamics entwickelt.