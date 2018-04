Shadow of the Tomb Raider: Erste Info-Häppchen vor der Präsentation am 27. April - 4Players.de

Eigentlich soll Shadow of the Tomb Raider im Laufe des morgigen Freitags (27. April) ausführlich vorgestellt werden, aber schon im Vorfeld sind erste Informationen auf Fotos und in einer Zeitung durchgesickert . Demnach werden sich Sam, Reyes und Jonah, die Überlebenden von Insel Yamatai (Schauplatz von Tomb Raider 2013), der Archäologin in diesem Abenteuer anschließen. In dem Spiel soll man den "entscheidenden Moment erleben", in dem Lara Croft letztendlich zu "Tomb Raider" wird.Das Spiel wird in mehreren Editionen erscheinen: Standard Edition, Digital Deluxe Edition, Croft Edition, Digital Croft Edition und als Collector's Edition. Die Collector's Edition wird das Hauptspiel, einen Flaschenöffner, eine Statue von Lara, eine Taschenlampe, den Soundtrack, drei zusätzliche Waffen/Outfits und den Season Pass umfassen. Die Zusatzinhalte der anderen Editionen sind auf den Fotos nicht klar erkennbar. Laut Verpackung wird das Spiel von Eidos Montréal (Tomb Raider, Thief, Deus Ex: Mankind Divided) und Crystal Dynamics (Rise of the Tomb Raider) entwickelt.Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - diesmal gibt es keinen Xbox-Exklusiv-Deal mit Microsoft. Der dritte Teil (nach Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider ) soll die Ursprungsgeschichte von Lara abschließen.Letztes aktuelles Video: Teaser