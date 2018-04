Shadow of the Tomb Raider: Lara macht Fehler, offene Bereiche zur Erkundung und nicht immer linearer Ablauf - 4Players.de

Beim "Tribeca Film Festival" in New York haben die Entwickler von Shadow of the Tomb Raider ausführlicher über das kommende Abenteuer von Lara Croft gesprochen (via Dualshockers ). Demnach wird Lara im Spiel darum kämpfen, nicht zu einer Person zu werden, die sie eigentlich hasst. Soll heißen: Sie wird Fehler machen und in dieser Situation kann die Heldin auch zur Bedrohung werden. Ihr Hauptgegenspieler ist Dr. Dominguez, der Kopf von Trinity. Die Entwickler wollen versuchen, dass seine Motivationen beinahe so überzeugend wie die von Lara wirken. Zudem soll er Lara ins Gewissen reden, damit sie an sich und an ihren Motiven zweifelt.Dass Shadow of the Tomb Raider in einem Dschungel (von Mexiko nach Peru) spielt, war eine gezielte Entscheidung der Entwickler, da Lara aufgrund ihrer Vergangenheit und ihrer bisherigen Fertigkeiten in einer Umgebung unterwegs sein muss, in der sie noch immer in Gefahr ist. Der Dschungel sei perfekt dafür, heißt es. Zugleich würde sich die Umgebung für Stealth-Elemente (Schleichen) anbieten, die im Vergleich zu den beiden Vorgängern ausgebaut werden.Shadow of the Tomb Raider wird darüber hinaus "eine Menge" offene Bereiche zur Erkundung enthalten. Außerdem wird man viele Charaktere in der Welt treffen können. Sowohl Spielablauf als auch Storytelling sollen nicht immer linear sein.Die neue Seil-/Abseilmechanik soll die Tatsache widerspiegeln, dass Lara im dritten Teil viel muskulöser ist. Sie wird Dinge tun können, die sie vorher nicht vollführen konnte. Es wird neue Mechaniken wie das Abseilen selbst und das Wandlaufen geben, welche die Bewegungsmöglichkeiten in der Umgebung steigern sollen. Zudem wird es viel Vertikalität (hohe Levels) im Spiel geben. Rätsel, die den Gebrauch des Greifhakens/Enterhakens erfordern, sind ebenso geplant. Außerdem ist möglich, unter Wasser zu schwimmen und wenn man Risiken eingeht und tiefer taucht, kann man dort besondere Dinge und Geheimnisse finden.Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen findet ihr hier . Details zu dem Season Pass und den verschiedenen Versionen haben wir hier aufgeführt.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung Das Ende vom Anfang Deutsch