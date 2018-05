Shadow of the Tomb Raider: Separate Schwierigkeitsgrade für Kämpfe, Rätsel und Überleben - 4Players.de

In Shadow of the Tomb Raider wird es die Möglichkeit geben, die Schwierigkeitsgrade der drei großen Spielbestandteile Kämpfen, Rätsel lösen und Überleben (in der Wildnis) unabhängig voneinander einzustellen. Somit wird man die Herausforderung an die eigenen Bedürfnisse anpassen können.Im PlayStation Blog heißt es dazu: "Um euch das Leben etwas zu erleichtern, finden sich in den Optionen gleich drei separate Einstellungen für die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Wenn ihr beispielsweise wie ein Meister-Ninja die Gegner im Dutzend in das digitale Nirvana befördert und auch mit Schrotflinte und Bogen umgehen könnt, aber an den Sprungeinlagen oder Umgebungspuzzles regelmäßig verzweifelt, dann könnt ihr jetzt einfach einen Spielbestandteil leichter einstellen."Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen findet ihr hier und hier . Details zu dem Season Pass und den verschiedenen Versionen haben wir hier aufgeführt.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Das Ende vom Anfang Deutsch