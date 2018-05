Shadow of the Tomb Raider: Wird bis zu 135 Mio. Dollar kosten; Chef-Entwickler über die Einzelspieler-Zukunft - 4Players.de

Die Produktion von Shadow of the Tomb Raider verschlingt ungefähr 75 bis 100 Mio. Dollar und dann kommen noch bis zu 35 Mio. Dollar für Werbung/Marketing hinzu, dies hat David Anfossi (Chef von Eidos Montreal) in einem Interview gegenüber GamesIndustry verraten. Er sagte: "Shadow of the Tomb Raider und andere AAA-Einzelspieler-Spiele kosten 75 bis 100 Millionen Dollar. Und das ist nur die Produktion; für Werbung/Marketing kommen noch fast 35 Millionen Dollar hinzu. Also es gibt definitiv Druck. Wir können es nicht vermeiden."Außerdem sprach Anfossi über die Produktion und die Relevanz von Einzelspieler-Titeln mit Story-Fokus und erklärte, dass sie einen Weg finden müssten, wie "große Einzelspieler-Projekte" im heutigen Umfeld noch funktionieren könnten. Als positives Beispiel nannte er das stark Charakter-fokussierte Hellblade: Senua's Sacrifice von Ninja Theory.Der Frontmann von Eidos Montreal sagte: "Jedes Jahr oder alle zwei Jahre gibt es diese Trends. Ob Multiplayer, Coop, MMO oder Einzelspieler - wenn sie die richtige Qualität liefern, werden sie das gewünschte Publikum erreichen. Davon abgesehen, glaube ich, dass die Story-getriebene Erfahrung einen Generationswechsel durchläuft. Besonders für Leute wie mich, die Älteren ... Leute, die 25 oder älter sind. Wenn man sich God of War anschaut, dann ist das ein ziemlich gutes Beispiel für eine großartige Einzelspieler-Erfahrung. Ich mag es sehr, aber ich habe vielleicht nicht die Zeit, es durchzuspielen. Für mich ist das frustrierend, denn wenn man eine Story-getriebene Erfahrung beginnt, will man den Schluss sehen. Also müssen wir uns anpassen und neue Modelle ausprobieren.""Zum Beispiel - und das ist nur meine Meinung; völlig unverbindlich - sagen wir, dass wir eine sehr gute Geschichte mit einem komplexen Universum und starken Charakteren entwickeln. Man startet das Spiel und beendet es in drei Stunden. Das kostet 30 Dollar. Das war's. Vielleicht ist das der Weg, um mit Story-zentrierten Spielen fortzufahren. Man bringt ein starkes Erlebnis, man sorgt dafür, dass das Publikum daran interessiert ist, und man sorgt dafür, dass es wirklich vollendet werden kann. Wir machen uns immer wieder Gedanken darüber, aber der Einzelspieler-Modus ist für mich so stark wie zuvor, und sollte auch in Zukunft weiter bestehen."Bei Eidos Montreal befinden sich derzeit drei Spiele in Entwicklung: Shadow of the Tomb Raider sowie das Avengers Project in Zusammenarbeit Crystal Dynamics. Das dritte Projekt ist laut Gerüchteküche ein Guardians-of-the-Galaxy-Spiel vom Deus-Ex-Team.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Das Ende vom Anfang Deutsch