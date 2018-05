Shadow of the Tomb Raider: Exklusive Boni für Vorbesteller angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Shadow of the Tomb Raider (PC) Screenshot - Shadow of the Tomb Raider (PC) Screenshot - Shadow of the Tomb Raider (PC)

Vorbesteller von Shadow of the Tomb Raider sollen bei bestimmten Händlern exklusive Boni erhalten, wie Square Enix bekannt macht: "Wer Lara Crofts größtes Abenteuer schon vor dem Release am 14. September 2018 online bei MediaMarkt oder Saturn erwirbt, erhält zum Erscheinungstermin ein Steelbook im edlen Maya-Design und drei hochwertige Art Cards mit den Cover-Motiven der aktuellsten TOMB RAIDER-Spiele. Im stationären Handel von MediaMarkt und Saturn ist das Steelbook inklusive Art Cards demnächst ebenfalls verfügbar.Gamestop-Kunden können sich hingegen auf eine exklusive, nummerierte Metal-Plate mit einer Zeichnung des berühmten Comic-Künstlers Andy Park freuen. Und beim Online-Händler Amazon bekommen alle Käufer ein digitales Bonus-Paket bestehend aus In-Game-Währung und Mini-Guide von PRIMA."Alle Angebote sollen sowohl für die Standard-Version des Spiels als auch für die Croft Edition gelten. Vorbesteller der Croft Edition erhalten ihr Spiel 48 Stunden früher. Die rechtzeitige Zustellung der Box-Version obliegt dabei dem Händler, bei dem das Spiel erworben wurde.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung Das Ende vom Anfang Deutsch