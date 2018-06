Shadow of the Tomb Raider: Action, Konflikte und Herausforderungen im Trailer von der E3 2018 - 4Players.de

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics haben den ersten "Gameplay-Trailer" für Shadow of the Tomb Raider im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Microsoft gezeigt. Der Trailer mit dem Titel "Lauter als Worte" zeigt Action, Konflikte und Herausforderungen.Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das neue Abenteuer von Lara Croft wird in mehreren Editionen erscheinen : Standard Edition, Digital Deluxe Edition, Croft Edition und Ultimate Edition (Collector's Edition)."In Shadow of the Tomb Raider muss sich Lara durch tödliche Dschungel kämpfen und furchteinflößende Höhlensysteme erforschen. Um die Welt vor der Maya-Apokalypse zu retten, wird Lara ihre dunkelste Stunde überstehen, ihr Schicksal annehmen und zu dem werden, was ihr vorherbestimmt ist - dem weltberühmten Tomb Raider."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Story-Trailer