Shadow of the Tomb Raider: E3-Spielszenen: Lara Croft in Rambo-Manier im Dschungel - 4Players.de

Bei der E3-Showcase 2018 von Square Enix ist ausführlicheres Spielszenen-Material aus Shadow of the Tomb Raider gezeigt werden (Laufzeit. ca. 7 Minuten). Die Präsentation beginnt mit einem Flugzeugabsturz und nach einigen Worten von Daniel Chayer-Bisson (Game Director) darf sich Lara Croft im Dschungel in Rambo-Manier beweisen und schaltet lautlos Gegner von Trinity aus.Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen findet ihr in unserer Vorschau . Details zu dem Season Pass und den verschiedenen Versionen haben wir hier aufgeführt.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Spielszenen - One with the Jungle