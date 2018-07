Shadow of the Tomb Raider: Ausführliches Video aus Paititi: Interaktion mit Einwohnern, Erkundung und ein Grab - 4Players.de

Square Enix hat ein neunminütiges Gameplay-Walkthrough-Video aus Shadow of the Tomb Raider mit dem Titel "Welcome to Paititi" veröffentlicht. Der Schauplatz Paititi ist die größte "Drehscheibe" (Hub), die es jemals in einem Tomb-Raider-Spiel gegeben hat.In der Stadt kann man mit Menschen interagieren (optional kann sogar auf die native Sprache angeschaltet werden), Nebenmissionen erhalten, Herausforderungen angehen, die Geschichte vertiefen, Handel treiben oder sich in Gräber vorwagen. Alle Aspekte sind im Video zu sehen und werden von Narrative Director Jason Dozois kommentiert.Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen findet ihr in unserer Vorschau Letztes aktuelles Video: Welcome to Paititi Walkthrough