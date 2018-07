Shadow of the Tomb Raider: Zwei kurze Clips zeigen Schauplätze sowie Sprung- und Kletterkünste - 4Players.de

Square Enix hat zwei kurze Videos (ohne Werbung) zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Im ersten Clip sind die Schwung-, Sprung- und Kletterkünste von Lara Croft zu sehen. Das zweite Video dreht sich hingegen um die Schauplätze.Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen findet ihr in unserer Vorschau . Erst kürzlich hatte der Publisher ein neunminütiges Gameplay-Walkthrough-Video mit dem Titel "Welcome to Paititi" bereitgestellt. Der Schauplatz Paititi ist die größte "Drehscheibe" (Hub), die es jemals in einem Tomb-Raider-Spiel gegeben hat. In der Stadt kann man mit Menschen interagieren, Nebenmissionen erhalten, Herausforderungen angehen, die Geschichte vertiefen, Handel treiben oder sich in Gräber vorwagen.