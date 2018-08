Shadow of the Tomb Raider: Video: Lara wird eins mit dem Dschungel, um zu überleben - 4Players.de

Square Enix, Crystal Dynamics und Eidos Montreal haben ein fast sieben Minuten langes Video zu Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Der Clip "One with the Jungle" zeigt, wie Lara "eins mit dem Dschungel wird", um zu überleben und eine Maya-Apokalypse zu stoppen. Kommentiert wird das Spielgeschehen von Daniel Chayer-Bisson (Game Director). Shadow of the Tomb Raider wird am 14. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Nachdem wir Lara im Rahmen der Weltpremiere in London schon ein kleines Stück begleiten durften, konnten wir ihr jetzt über mehrere Stunden Gesellschaft leisten und den kompletten Einstieg spielen. Welche Eindrücke die ersten Abstecher in den Dschungel und die verborgenen Gräber hinterlassen haben, verraten wir in der Vorschau und der Video-Vorschau Letztes aktuelles Video: One with the Jungle Gameplay Reveal