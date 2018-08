Shadow of the Tomb Raider: Maria Koschny ist die Synchronsprecherin von Lara Croft - 4Players.de

Die Synchronsprecherin Maria Koschny, bekannt als deutsche Stimme der Schauspielerin Jennifer Lawrence, wird Lara Croft erneut in der deutschen Version von Shadow of the Tomb Raider ihre Stimme leihen. Schon in Rise of the Tomb Raider war Koschny als Stimme der Archäologin zu hören. Im ersten Teil (2013) übernahm noch Nora Tschirner die Rolle als Synchronsprecherin.Mit Shadow of the Tomb Raider bereiten Square Enix und Crystal Dynamics gerade den Abschluss der neuen Trilogie vor. Nachdem wir Lara im Rahmen der Weltpremiere in London schon ein kleines Stück begleiten durften, konnten wir ihr jetzt über mehrere Stunden Gesellschaft leisten und den kompletten Einstieg spielen. Welche Eindrücke die ersten Abstecher in den Dschungel und die verborgenen Gräber hinterlassen haben, verraten wir in der Vorschau Letztes aktuelles Video: One with the Jungle Gameplay Reveal