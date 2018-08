Shadow of the Tomb Raider: Lara geht auf Deutschland-Tour - 4Players.de

Square Enix wird Lara Croft in Kooperation mit Microsoft und GameStop auf Deutschland-Tour schicken, um Spielern die Möglichkeit zu geben, Shadow of the Tomb Raider ausführlich auf Xbox One X anzuspielen und exklusive Preise zu gewinnen.Zudem sollen alle Spieler, die das Action-Adventure (zur Vorschau ) Probe gespielt haben, gegen Vorlage eines Coupons im jeweiligen GameStop einen Turnbeutel im Tomb-Raider-Design erhalten. Laras Tour startet am 3. September 2018 in Berlin und endet am 2. Oktober 2018 in Leipzig. Dazwischen macht sie Station in Braunschweig, Hamburg, Dortmund, Oberhausen, Stuttgart und München. Hier alle Standorte und Termine im Überblick:Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Neben der Standard Edition ist das Spiel auch in der Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass erhältlich. Für Sammler steht außerdem eine streng limitierte Ultimate Edition zur Verfügung (wir berichteten ).