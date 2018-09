Square Enix hat einen Launch-Trailer zum Verkaufsstart von Shadow of the Tomb Raider am 14. September veröffentlicht. Das Video gibt Einblick in die Handlung, die Action und die Schauplätze von Laras neuem Abenteuer. In unserer Vorschau hat Michael der Einstieg in des Spiels bereits gut gefallen, der Test von Shadow of the Tomb Raider folgt in dieser Woche.Der Abschluss der Tomb Raider-Reboot-Trilogie erscheint für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer