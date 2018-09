Shadow of the Tomb Raider: Über 100.000 Verkäufe in 72 Stunden in Deutschland - 4Players.de

herzlichen Glückwunsch.Auch wenn ich jetzt langsam aber sicher auch die Kritikpunkte aus dem Test besser nachvollziehen kann...Spiel ist topp, aber die Progression, sprich Sammelkram, XP Wut und tonnenweise optionale Inhalte wie Gräber, Krypten und Nebenaufgaben beißen sich doch arg mit dem streng linearen Story Ablauf und den wenigen Situationen, in denen alle die geupgradeten Waffen und Fähigkeiten überhaupt zum Einsatz kommen, und die man auch ohne all das recht gut meistern kann.Ich kann jedem nach dem ersten Mal durchspielen den New Game+ empfehlen und den ganzen Kram einfach mal links liegen zu lassen. Als rein lineares Spiel ist das Ding unglaublich gut, und sogar überraschend abwechslungsreich, weil einfach alle Aspekte schon im Hauptspiel abgedeckt werden. Bei den sehr kletter- und rätselarmen Vorgängern mögen die ganzen optionalen Gräber und Krypten noch sinnvoll gewesen sein, aber in SotTR sind sie, trotz ihrer Qualität, eigentlich überflüssig, weil all diese Dinge auch in der Hauptstory vorkommen. Und somit stellen sie oftmals keine Bereicherung dar, sondern bremsen im Gegenteil permanent den Spielfluss aus.Ich denke, die Gräber und Krypten eignen sich super als Endgame Inhalte um noch einmal an all die Orte zurück zu kehren, und noch ein wenig TR zu erleben, aber beim Durchspielen der Hauptstory stören sie eher.Witzigerweise habe ich das aber bei GoW auch schon so empfunden. Die optionalen Inhalte, gerade die Nebenaufgaben der schmiedenden Zwerge, waren im Prinzip unfassbar toll. Aber im Verlaufe der Kampagne haben sie eher unnötig gebremst und das Spiel unangenehm aufgeblasen.