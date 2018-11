Shadow of the Tomb Raider: Patch soll u.a. die Aufmerksamkeit der KI verbessern - 4Players.de

Improved button visuals when using Steam Input

Fixed an issue where reloading just as you opened a locked strongbox would not make it count towards 100% completion.

Fixed a progression blocker in a Peruvian Jungle crypt, causing a stone pillar to disappear.

Fixed a progression blocker in Trial of the Eagle.

Fixed a progression blocker in the Mission of San Juan library.

Fixed a progression blocker in Lara’s dream.

Fixed an issue where Unuratu would become invisible during the prison escape.

Fixed an issue where jaguars would freeze in place.

Improvements to enemy AI perception.

Eidos Montreal / Crystal Dynamics und Square Enix haben auf dem PC einen weiteren Patch für das Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht, der u.a. die Aufmerksamkeit der KI-Gegner erhöhen soll. Darüber hinaus hat man auch ein paar Probleme aus der Welt geschafft, die an manchen Stellen ein Weiterkommen unmöglich gemacht haben.Hier die kompletten Patch Notes, die bei Steam angegeben wurden:Letztes aktuelles Video: New Adventures Trailer