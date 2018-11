Shadow of the Tomb Raider: Trailer zur ersten Download-Erweiterung "Die Schmiede" - 4Players.de

Square Enix zeigt die erste Download-Erweiterung "Die Schmiede" (The Forge) für Shadow of the Tomb Raider im folgenden Trailer. Die Erweiterung wird am 13. November 2018 veröffentlicht. Sie wird separat für PC, PlayStation 4 und Xbox One oder als Teil des Season Pass erhältlich sein."In 'Die Schmiede' stellt sich Lara der mit Lava überfluteten Schmiede der gefallenen Götter und enthüllt die Geheimnisse von Kuwaq Yaku. Währenddessen muss die Heldin das Vermächtnis eines alten Freundes erfüllen und eine in den Flammen verschollen geglaubte Gefahr überwinden", schreiben die Entwickler. "Die Schmiede" kann im Koop-Modus oder im Singleplayer-Modus gespielt werden. Diejenigen, die das Herausforderungsgrab abschließen, erhalten die Grenadier-Fähigkeit, das Sandmann-Outfit und die Waffe "Stummer Ritter" für Lara.Letztes aktuelles Video: The Forge TrailerInsgesamt planen Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics sieben DLCs für das jüngste Abenteuer von Lara Croft. Die DLC-Reihe erweitert die Welt von Shadow of the Tomb Raider um weitere Abenteuer in der versteckten Stadt Paititi wie Herausforderungsgräber, Koop-Einsätze, Waffen und Outfits, Punkteangriff- und Zeitangriff-Modi sowie neue Geschichten.