Shadow of the Tomb Raider: Erste Erweiterung startklar: Die Schmiede - 4Players.de

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics haben das erste von sieben DLC-Abenteuern für Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht: "Die Schmiede" (Einzelpreis: 4,99 Euro). Die PC-Fassung wird im Laufe des Abends zur Verfügung stehen. In der Erweiterung muss sich Lara Croft der mit Lava überfluteten Schmiede der gefallenen Götter stellen und die Geheimnisse von Kuwaq Yaku enthüllen."Die Schmiede" umfasst ein neues Herausforderungsgrab, das sowohl solo als auch im Koop-Modus für zwei Spieler verfügbar ist. Wer das Herausforderungsgrab abschließt, erhält als Belohnung die Grenadier-Fähigkeit, das Brocken-Outfit und die Waffe "Umbrage 3-80"."Die Schmiede" ist das erste von sieben monatlich erscheinenden DLC-Abenteuern, die über den Season Pass erhältlich sind. Versprochen werden neue Herausforderungsgräber, Koop-Erlebnisse, Waffen und Outfits, Spiel-Modi und Story-Nebenmissionen.Wer die DLC-Inhalte erwirbt, kann eine Person, die (nur) Shadow of the Tomb Raider besitzt, online einladen und mit ihm im Koop-Modus die Gräber erkunden. Es reicht also aus, wenn einer der beiden Spieler über den DLC verfügt. Der zweite DLC "Die Säule" erscheint im Dezember. Außerdem werden die Gräber "Hof des Todes" und "Tor von Xibalba" aus dem Hauptspiel in den Modi "Punkteangriff" und "Zeitangriff" spielbar sein. Bei "Hof des Todes" ist dies sofort möglich. "Tor von Xibalba" folgt am 27. November.Letztes aktuelles Video: The Forge Trailer