Shadow of the Tomb Raider: Download: Demo auf PC, PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Square Enix hat eine Demoversion von Shadow of the Tomb Raider für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Demo umfasst den Auftakt des Abenteuers von Lara Croft (zum Download: Webseite der Testversion ).Nach Abschluss der Demo können alle Spieler, die sich für den Kauf entscheiden, genau dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Im Rahmen dieser Aktion ist Shadow of the Tomb Raider außerdem mit einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent auf den empfohlenen Verkaufspreis digital erhältlich. Im PlayStation Network gilt dieses Angebot bis zum 10. Dezember, via Steam bis zum 8. Dezember und auf Xbox Live bis zum 10. Dezember.Letztes aktuelles Video: Ankuendigung Mac und Linux