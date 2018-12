Shadow of the Tomb Raider: Zweite Erweiterung startklar: Die Säule - 4Players.de

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics haben das zweite von sieben DLC-Abenteuern für Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht: "Die Säule" ("The Pillar"). Die Erweiterung erscheint als Download für alle Season-Pass-Besitzer und im separaten Einzelverkauf für 4,99 Euro.Das Herausforderungsgrab "Die Säule" soll die Wahrheit hinter der Legende der Maya-Apokalypse verbergen. Lara Croft ist auf der Suche nach einem alten Schatz und muss gleichzeitig die Truppen von Trinity bekämpfen."Die Säule" bietet das Outfit "Kampfgewand von Sinchi Chiqa", welches den Schaden von Projektilwaffen reduziert und die Herstellung zusätzlicher Munition ermöglicht. Der "Bogen des Eidleisters" verursacht höheren Schaden bei gerüsteten Gegnern, und die Fähigkeit "Tausend Augen" erlaubt es Lara, Überlebensinstinkte in Baumkronen oder Wandverstecken zu benutzen.Der erste DLC "Die Schmiede" ist ebenfalls verfügbar und kann im Koop oder alleine gespielt werden. Die Gräber "Blick des Richters", "Tor der Unterwelt", "Heulende Höhlen" und "Pfad der Schlacht" aus der Hauptkampagne stehen jetzt ebenfalls in den Modi "Punkteangriff" und "Zeitangriff" zur Verfügung.Letztes aktuelles Video: The Pillar Launch