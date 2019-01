Shadow of the Tomb Raider: Dritte Erweiterung startklar: Der Albtraum - 4Players.de

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics veröffentlichen im Laufe des heutigen Tages das dritte von sieben DLC-Abenteuern für Shadow of the Tomb Raider : "Der Albtraum" ("The Nightmare"). Die Erweiterung erscheint als Download für alle Season-Pass-Besitzer und im separaten Einzelverkauf für 4,99 Euro.In "Der Albtraum" kämpft Lara Croft gegen alte Feinde und gefallene Freunde. Die Heldin erkundet das Croft-Anwesen und stellt sich einer Prüfung. Um eine mächtige Waffe zu erhalten, muss Lara entweder alleine oder im Koop-Modus das neue Herausforderungsgrab "Das Tal der Affengötter" bewältigen.'"Der Albtraum" bietet außerdem das neue Outfit "Schuppen von Q", welches aus dickem Leder und stabilen Knochen besteht und doppelten Widerstand gegen Nahkampf-Angriffe bietet. Auch das ursprüngliche Design des "Steiggriffs der Angst" wurde verbessert. Gegner werden nun mit größerer Wahrscheinlichkeit niedergeschlagen und bleiben länger am Boden liegen. Nach Abschluss des DLC erhalten Spieler die neue Fertigkeit "Weißer Atem", welche eine halluzinogene Dunstwolke versprüht, die Gegner vergiftet und sie gegeneinander kämpfen lässt.'Als Teil des Updates sind die Gräber "Blick des Richters", "Tor der Unterwelt", "Heulende Höhlen", "Pfad der Schlacht" und "Tempel der Sonne" aus der Hauptkampagne jetzt allesamt auch im Punkte- und Zeitangriff spielbar.Letztes aktuelles Video: Der Abtraum DLC 3