Shadow of the Tomb Raider: Vierte Erweiterung startklar: Der Preis des Überlebens - 4Players.de

Square Enix, Eidos-Montréal und Crystal Dynamics veröffentlichen im Laufe des heutigen Tages das vierte von sieben DLC-Abenteuern für Shadow of the Tomb Raider: "Der Preis des Überlebens" ("The Price of Survival"). Die Erweiterung erscheint als Download für alle Season-Pass-Besitzer und im separaten Einzelverkauf für 4,99 Euro.Im Story-DLC lösen die Spieler das Geheimnis hinter Lara Crofts größtem Widersacher. Während Lara versucht, die Codes von Trinitys Anführer zu knacken, muss sie ein neues Herausforderungsgrab voller giftiger Fallen überwinden und Elitesoldaten besiegen."Mit dem neuen Outfit "Jägersortiment", einer Trinity-Ausrüstung, werden Laras Schritte beim Rennen leiser. Das Outfit erhöht auch Laras Wahrnehmung. Spieler erhalten zudem "Geräuschloser Stich", eine Pistole mit Schalldämpfer für lautlose Angriffe. Weiterhin verbessert die Fähigkeit "Raptorenauge" Laras Talent zum Markieren von Feinden und macht deren Umrisse durch Wände und andere Hindernisse sichtbar."Als Teil des Updates sind die Gräber "Blick des Richters", "Tor der Unterwelt", "Heulende Höhlen", "Pfad der Schlacht", "Tempel der Sonne", "San Cordoba" und "Alter Aquädukt" aus der Hauptkampagne jetzt allesamt auch im Punkte- und Zeitangriff spielbar.Letztes aktuelles Video: The Price of Survival DLC 4