Zero Escape: The Nonary Games: Sammlung erscheint im Frühjahr 2017 für PlayStation 4, PS Vita und PC - 4Players.de

Mit Zero Escape: The Nonary Games erscheint im Frühjahr 2017 eine Sammlung, die aus den ersten beiden Titeln der Zero-Escape-Reihe von Spike Chunsoft bestehen wird, also dem ursprünglichen DS-Spiel Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (aka 999) aus dem Jahr 2009 und Zero Escape: Virtue’s Last Reward, das 2012 für den 3DS und PlayStation Vita veröffentlicht wurde.Wie Polygon schreibt, verspricht Publisher Aksys zumindest für das ältere Spiel zahlreiche Verbesserungen: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors soll von Grund auf neu gestaltet werden, HD-Grafik bieten und neben der japanischen Tonspur erstmals auch eine englische enthalten. Aus einer Meldung bei Gematsu geht außerdem hervor, dass die Sammlung nicht nur auf PS4 und Vita veröffentlicht wird, sondern auch zeitgleich auf dem PC erscheint.