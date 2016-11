Star Wars Battlefront 2: Soll in ungefähr einem Jahr erscheinen und extrem "viel Tiefe" bieten - 4Players.de

Der Nachfolger von Star Wars Battlefront wird in ungefähr einem Jahr erscheinen, sagte Blake Jorgensen (CFO) im Zuge einer Konferenz mit Investoren. Er meinte, dass sie "sehr hart" daran arbeiten würden und es extrem "viel Tiefe und Anspruch" bieten werde - allem Anschein nach als Reaktion auf den letztjährigen Shooter, der weniger für Hardcore-Spieler ausgelegt war. Schon bei der letzten Konferenz meinte er, dass sie größere und bessere Welten planen würden. Außerdem sollen Inhalte von "den neuen Filmen" geboten werden.Neben Star Wars Battlefront 2 befinden sich noch ein Third-Person-Actionspiel bei Respawn Entertainment (Titanfall) und ein Actionspiel bei Visceral Games unter der Leitung von Amy Hennig in Entwicklung. Zudem sagte Jorgensen, dass die Chancen gut stehen würden, dass ein "unangekündigtes Star-Wars-Actionspiel" noch im Geschäftsjahr 2018 erscheinen würde - also bis Ende März 2018. Von welchem Projekt er genau sprach, ist aber unklar.