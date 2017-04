Star Wars Battlefront 2: Erstes Videomaterial mit Yoda, Darth Maul, Kylo Ren und Rey vorab aufgetaucht - 4Players.de

Im Vorfeld der diesjährigen Star Wars Celebration, die am kommenden Oster-Wochenende stattfinden wird, ist ein Teaser-Trailer (mit Sony-Branding) zu Star Wars Battlefront 2 vorab im Internet aufgetaucht. Im Clip ist zu sehen, dass diesmal sämtliche Star-Wars-Film-Episoden abgedeckt werden - also die Episoden 1 bis 8. Das Charakter-Aufgebot wird somit vielfältiger ausfallen. Im Video sind zum Beispiel Yoda, Darth Maul, Kylo Ren und Rey mit von der Partie. Vorbesteller des Spiels sollen Zugang zu Helden aus Episode 8 (Star Wars: Die letzten Jedi; Kinotermin: 14. Dezember 2017) bekommen.Auch einige Ausschnitte aus der (vermeintlichen) Singleplayer-Kampagne sind zu sehen. So sieht man zum Beispiel die Zerstörung des Zweiten Todessterns von der Oberfläche des Waldmonds Endor aus (inkl. eine unbekannte Pilotin in Großaufnahme). Allerdings bleibt abzuwarten, ob DICE und EA auf eine klassische Einzelspieler-Kampagne mit durchgehender Geschichte oder einzelne "Kurzgeschichten" wie bei Battlefield 1 setzen werden. Weitere Details sollen am 15. April folgen.