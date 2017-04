Star Wars Battlefront 2: Einzelspieler-Kampagne aus der Sicht des Imperiums; erste Details zum Mehrspieler-Modus; Gefechte im Weltraum; Termin steht fest; Video- und Bildmaterial - 4Players.de

Screenshot - Star Wars Battlefront 2 (PC) Screenshot - Star Wars Battlefront 2 (PC) Screenshot - Star Wars Battlefront 2 (PC)

Electronic Arts hat Star Wars Battlefront 2 bei der diesjährigen Star Wars Celebration in ausführlicher Form angekündigt. Das Actionspiel entsteht bei DICE (Multiplayer), Motive (Story-Modus) und Criterion (Weltraum-Gefechte). Diesmal werden sämtliche Star-Wars-Film-Episoden abgedeckt - also die Episoden 1 bis 8. Das Charakter-Aufgebot wird somit vielfältiger als bei Star Wars Battlefront ausfallen. Im Trailer sind zum Beispiel Yoda, Darth Maul, Kylo Ren, Luke Skywalker und Rey zu sehen.Auch die Einzelspieler-Kampagne ist bestätigt worden. Es wird kein Kinofilm nacherzählt, sondern eine eigene Story aus der Perspektive des Imperiums erzählt, die zwischen Episode 6 (Die Rückkehr der Jedi-Ritter) und Episode 7 (Das Erwachen der Macht) spielen wird. Man folgt Commander Iden Versio, Anführerin des Inferno Squads, einer Eliteeinheit des Galaktischen Imperiums, nach der Explosion des zweiten Todessterns - und wird somit einen anderen Blickwinkel haben und gegen die Rebellion kämpfen. Die Story soll zum offiziellen Star-Wars-Kanon gehören. Sowohl Boden- als auch Luftkämpfe sind geplant. Obgleich man im Story-Modus hauptsächlich der Elite-Soldatin folgen wird, soll es ebenfalls Passagen im Kampagnenverlauf geben, in denen man als Kylo Ren und Luke Skywalker spielen wird.Im Mehrspieler-Modus wird es mehrere unterschiedlichen Klassen (z.B. Infanterie, Schwere Waffen, Scharfschütze, Offiziere) und ein matchübergreifendes Fortschrittsystem mit freischaltbaren Fähigkeiten geben. Es wird außerdem möglich sein, die Soldaten und die Helden irgendwie "aufzuwerten". Abgesehen von neuen Fahrzeugen, Waffen und Ausrüstungsgegenständen soll das Spielgeschehen "tiefer" und "umfangreicher" als bei Star Wars Battlefront ausfallen. Bis zu 40 Spieler können online gegeneinander antreten. Als Schauplätze werden Theed, Takodana, Starkiller-Basis, Yavin 4, Mos Eisley, Endor und Hoth genannt. Außerdem kann man im Koop-Modus gegen KI-Gegner aus allen Trilogien ankämpfen.Während im ersten Teil die Weltraum-Gefechte weitgehend ausgespart wurden, sollen die Schlachten im Weltall diesmal eine "sehr große Rolle" spielen. Es sollen unterschiedliche Raumschifftypen geboten werden, die verschiedene Klassen repräsentieren werden. Helden-Schiffe sind ebenfalls verfügbar - wie die "Helden" und die "Soldaten" soll man die Piloten ebenfalls "individualisieren" und verbessern können, zum Beispiel mit Fähigkeitsmodifikatoren, die wiederum verschiedene Qualitätsstufen aufweisen.Star Wars Battlefront 2 wird am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als Mitglied bei Origin Access oder EA Access kann man bereits ab dem 9. November spielen. Ab 14. November können alle Vorbesteller der Star Wars Battlefront 2: Elite Trooper Deluxe Edition loslegen. Vorbesteller der Standard Edition erhalten exklusive "Looks" für Kylo Ren und Rey, die sich an Star Wars: Die letzten Jedi orientieren, einen Fähigkeitsmodifikator als Upgrade für den Millennium Falken, epische Fähigkeitsmodifikatoren für Rey und Kylo Ren und mehr. Für die Käufer der Elite Trooper Deluxe Edition gibt es aktualisierte Versionen aller Trupplerklassen, eine sofortige Waffenfreischaltung für das Blastergewehr A280-CFE, eine Visier-Modifikation und einen epischen Fähigkeitsmodifikator.Ein PS4-Bundle ist ebenfalls vorgesehen. Das Paket soll eine PlayStation 4 Pro im Battlefront-2-Design (inkl. Controller) umfassen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung"In Star Wars Battlefront II wollten wir zeigen, wie es ist, heldenhaft zu sein, und wie in Star Wars jeder zum Helden werden kann", meint Matt Webster, Executive Producer bei Criterion. "Egal, ob du einen ikonischen Charakter wie Rey oder Luke spielst, als Sturmtruppler oder Jägerpilot an epischen Mehrspieler-Schlachten teilnimmst oder die neue Star Wars Geschichte erlebst, die die Lücke zwischen Star Wars: Die Rückkehr der Jedi Ritter und Star Wars: Das Erwachen der Macht schließt - in Star Wars Battlefront II wirst du zum Helden.""EA hat ein unglaubliches Team von Entwicklern zusammengeführt, um den Fans das beste Star Wars-Erlebnis aller Zeiten zu bieten", kommentiert Douglas Reilly, Senior Director, Digital & Franchise Management. "Star Wars Battlefront 2 enthält alles, was die Spieler am letzten Teil mochten, und fügt von den Fans geforderte Modi sowie eine neue Geschichte hinzu, die in enger Zusammenarbeit mit Lucasfilm entwickelt wurde.""Wir wollten mit unserer Kampagne eine Geschichte erzählen, die es in Star Wars bis jetzt noch nicht gab", erklärt Mark Thompson, Game Director bei Motive Studios. "Es war uns wichtig, ein neues, authentisches Abenteuer zu schaffen, das den Spielern eine neue Perspektive eröffnet. Indem wir Spieler in die Rolle einer Elitesoldatin der imperialen Streitkräfte schlüpfen lassen, erleben sie wie es ist, auf der anderen Seite der Macht zu stehen."