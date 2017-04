Star Wars Battlefront 2: Allem Anschein nach ohne Saison Pass, um die Community nicht zu spalten - 4Players.de

Im Zuge der gestrigen Vorstellung von Star Wars Battlefront 2 hat Bernd Diemer (Creative Director bei DICE) bei der Star Wars Celebration 2017 bestätigt, dass es diesmal keinen "Saison Pass" geben wird. Laut Mashable sagte er, dass diese Art von "Saison Pass" nicht richtig für diese "Art von Spiel" sei. Sie hätten Star Wars Battlefront , die DLCs und die Meinungen aus der Community sehr genau betrachtet und seien zu dem Schluss gekommen, dass sie sich etwas "Besseres" überlegen müssten. Sie wollen die Spieler-Community durch die gestaffelten Download-Erweiterungen und die hinter einer Paywall verborgenen Multiplayer-Karten nicht unnötig aufspalten, meinte Diemer. Stattdessen wollen die Entwickler die Spieler dafür belohnen, wenn sie mehr Zeit in das Spiel investieren würden. Konkreter wurde er in dem Zusammenhang allerdings nicht. Schon bei Titanfall 2 setzte EA auf einen ähnlichen Ansatz (ohne Saison Pass).Einige Stunden später bat Electronic Arts die Autoren (Mashable) darum, die Bestätigung, dass es keinen Saison Pass geben wird, zurückzuhalten. Angeblich könnten sie noch nicht genau sagen, ob Diemers Ausführungen korrekt seien oder nicht. Es klingt jedenfalls so, als wäre die Ankündigung (kein Saison Pass) zu früh erfolgt.Es wird derweil weiter spekuliert, dass es (kaufbare) Zusatzinhalte in kosmetischer Form (Skin-Varianten und Co.) geben könnte. Die Vermutung basiert darauf, dass Vorbesteller bestimmte Skins von Kylo Ren und Rey auf Basis von Episode 8 erhalten werden und die Entwickler mehrfach von ausführlichen Individualisierungsmöglichkeiten sprachen (ggf. Beutekisten oder Battlepacks).Letztes aktuelles Video: Ankündigung