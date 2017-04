Star Wars Battlefront 2: Autor von Spec Ops: The Line wurde engagiert; dedizierte Server angekündigt - 4Players.de

Excited to finally reveal what @MitchyD and I have been working on for the last year. Can't wait for you to meet Inferno Squad. #StarWars https://t.co/J4qJlWMmxH — Walt Williams (@waltdwilliams) 15. April 2017

Der eine oder andere Shooter-Fan dürfte sich darüber freuen, dass Electronic Arts den Autor von Spec Ops: The Line , Walt Williams, für den Shooter Star Wars Battlefront 2 engagiert hat. Williams kündigte die Zusammenarbeit auf seinem Twitter-Account an und teilte mit, dass auch der ehemalige IGN-Redakteur Mitch Dyer am Script arbeiten soll. Die Story dürfte sich vermutlich nicht in ein Militätdrama verwandeln, trotzdem hat Entwickler DICE mit Walt Williams jetzt einen Autor an Bord, der dem Genre mit der Thematisierung von Gewissensbissen frische Impulse verschaffte. Dennis Brännvall verkündete derweil per Tweet, dass das Spiel "wie immer" dedizierte Server bieten werde, ging allerdings nicht näher ins Detail, wie die Umsetzung aussehen soll.Letztes aktuelles Video: Praesentation auf der Star Wars Celebration 2017 Twitch-Mitschnitt