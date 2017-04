Star Wars Battlefront 2: "Upgrade-Packs" der Elite Trooper Deluxe Edition können auch "freigespielt" werden; Fahrzeuge: "Pick-Up-System" wird ersetzt - 4Players.de

schrieb am 22.04.2017 um 14:19 Uhr

Es ist echt absurd, dass man eine Deluxe Version anbietet, mit digitalen Inhalten, während Persona 5 für denselben Preis gleichzeitig richtige, physische und sogar nützliche Gegenstände anbietet. Plüschtier, Art"book", Soundtrack, Schultasche. Ich finds ehrlich gesagt echt traurig, dass man so einen scheiß verkauft bei EA, anstatt großartige CEs wie Atlus, einfach weil auch Battlefront II bzw. Star Wars sich für schöne Gegenstände und Ideen eignet. Wie wärs zum beispiel mit einem imperialen 64 GB USB Stick in dieser Art: https://www.indiegogo.com/projects/impe ... -stick-3-0 #/ ? Das hätte etwas. Frage mich echt wer 90 Euro raushaut für Zeug was er obendrein sowieso freispielen kann.