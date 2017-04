Star Wars Battlefront 2: Keine Kriegsgeschichten; Einzelspieler-Story ist eine kontinuierliche Geschichte über 30 Jahre zwischen Episode 6 und 7 - 4Players.de

SethSteiner schrieb am 23.04.2017 um 18:41 Uhr

Ich habe ja meine Zweifel was diese Perspektivwechsel angeht. Ich habe dabei das Gefühl, dass das etwas sein könnte was "von oben" kommt also wo jemand von Disney oder EA meint:

"Ist ja nett mit eurer Squad-Geschichte da, genderethno-zeug nice PC story but hört me mal zu, die Kids wollen krass abgehen w/ Kylo und Luke yo also macht da what ihr wollt, solang ihr me da fette action sequences mit big names reinpackt".

Ich hoffe nur, dass es entweder wirklich gut eingebaut wird oder wenigstens sehr kurz ist und nicht weiter ins Gewicht fällt. IMO ist und bleibt eines von Battlefronts Problemen dieser innere Zwang die großen Star Wars Namen mitdrin zu haben, da gab es schon im letzten Battlefront keine Balance und ich erwarte auch nicht, dass es im MP-Teil im Nachfolger besser wird oder man das anständig in einer Story integriert bekommt.