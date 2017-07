Star Wars Battlefront 2: Offener Betatest findet Anfang Oktober statt - 4Players.de

"Assault-Truppler: Der Assault-Truppler ist schnell, macht auf kurze bis mittlere Entfernungen relevanten Schaden und arbeitet mit Feuerkraft und Wendigkeit. Er ist besonders effektiv darin, die Distanz zum Feind zu überwinden und ihn zu vernichten. Assault-Truppler stoßen vor, flankieren feindliche Stellungen und schieben Gegner aus dem Weg. Sie machen den Weg für ihre Kameraden frei, erobern neues Gelände, das Schwere Truppler und Spezialisten dann halten können, und bilden den offensiven Kern für das taktische Vorgehen ihres Teams.

Schwerer Truppler: Manchmal wird Unterstützungsfeuer gebraucht, in der Nähe eines Eroberungspunkts muss die Stellung gehalten werden, oder du musst dir den Weg durch einen engen Gang freikämpfen. Der Schwere Truppler ist überaus robust und verfügt über einen eigenen Körperschild, wodurch er sowohl für die Offensive als auch für die Defensive und damit für all diese Aufgaben bestens geeignet ist. Er ist nicht so wendig wie andere Klassen, gleicht das aber durch pure Zähigkeit und Kraft aus. Schwere Truppler erobern ein Gebiet und beherrschen es.

Offiziere: Offiziere stärken ihre Verbündeten. Sie belegen Truppler in der Nähe mit mächtigen Buffs. Sie halten Teams zusammen und setzen ihre Fähigkeiten ein, damit alle um sie herum effektiver kämpfen können. Sie nehmen direkten Einfluss auf die taktische Lage, indem die leistungsstarke automatische Waffen wie Blaster-Geschütze einsetzen, um offenes Gelände zu kontrollieren, die Flanken abzudecken oder Engstellen abzuriegeln.

Spezialisten: Spezialisten sind die Trickser des Schlachtfeldes. Sie setzen tödliche Fallen gegen feindliche Truppen ein, versorgen ihre Kameraden mit Informationen über die Schlacht und greifen Gegner mit Waffen aus großer Entfernung an. Sie sind extrem stark in der Verteidigung und schaffen Lücken für Kameraden, indem sie Bedrohungen ausschalten."

Der offene Betatest von Star Wars Battlefront 2 wird vom 6. Oktober bis zum 9. Oktober 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One stattfinden . Vorbesteller dürfen bereits zwei Tage früher, am 4. Oktober, loslegen. Im Betatest wird man den "Angriff auf Naboo" (40 Mitspieler; Separatisten-Droiden gegen republikanische Klone) und einen noch nicht näher vorgestellten Starfighter-Angriff (Weltraum-Schlacht) ausprobieren können.Man wird außerdem alle vier Klassen im normalen Mehrspieler-Modus auf Naboo einsetzen können: Assault-Truppler, Schwerer Truppler, Offiziere und Spezialisten.Star Wars Battlefront 2 wird am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als Mitglied bei Origin Access oder EA Access kann man bereits ab dem 9. November spielen. Ab 14. November können alle Vorbesteller der Star Wars Battlefront 2: Elite Trooper Deluxe Edition loslegen. Das Actionspiel im Star-Wars-Universum wird eine Einzelspieler-Kampagne aus der Sicht des Imperiums, Multiplayer-Gefechte (bis zu 40 Spieler) mit mehreren unterschiedlichen Klassen und Weltraum-Schlachten (bis zu 24 Spieler; plus 40 KI-Schiffe) bieten.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Multiplayer-Spielszenen EA Play