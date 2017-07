Star Wars Battlefront 2: Hinter den Kulissen: Iden Versio und die Charaktere aus der Story-Kampagne - 4Players.de

Im Rahmen der D23 Expo 2017 (Disney-Fanmesse) ist ein Hinter-den-Kulissen-Video zur Einzelspieler-Geschichte von Star Wars Battlefront 2 veröffentlicht worden. Die Entwickler (EA Motive) sprechen hauptsächlich über die Hintergrundgeschichte und Iden Versio, der imperialen Protagonistin der Story-Kampagne, die zwischen Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Episode 7: Das Erwachen der Macht spielen wird. Die Story soll zum offiziellen Star-Wars-Kanon gehören.Commander Iden Versio "ist die Tochter von Admiral Garrick Versio von der imperialen Sicherheitsbehörde. Garricks Vision des Imperiums ist zutiefst pragmatisch und einfach: Stärke ist zur Wahrung der Ordnung unerlässlich, und das Imperium ist personifizierte Stärke. Mit dieser Überzeugung erzieht er auch seine Tochter, er setzt sie gnadenlos unter Druck und treibt sie ständig an ihre Grenzen. Idens Mutter Zeehay Versio ist eine berühmte Künstlerin. Wie Idens Vater ist auch Zeehay eine angesehen Bürgerin des Imperiums, und ihre Arbeit umfasst unter anderem Propagandaplakate für das imperiale Regime. Idens Beziehung zu ihren Eltern ist kompliziert. Sie verfügt sowohl über die Stärke ihres Vaters als auch über die kreative Neugier ihrer Mutter, aber die Stimmung in der Familie ist angespannt, nicht zuletzt wegen der bestimmenden und oftmals destruktiven Haltung ihres Vaters.""Iden ist eine außergewöhnlich talentierte und respektierte Pilotin. Sie holt auch das letzte Quäntchen Leistung aus den schnellen, aber empfindlichen TIE-Jägern heraus. Ihre Fähigkeiten im Luftkampf werden nur noch von ihrem Können in der direkten Auseinandersetzung überboten. Ihre erstklassige Ausbildung und ihre Erfahrungen haben sie trotz ihres jungen Alters zu einer tödlichen Kämpferin gemacht, zu einer intuitiven, klugen und gefährlichen Elitesoldatin. Idens Führungsqualitäten wurden von klein auf in der imperialen Akademie auf Coruscant geschult, und sie war eine Musterschülerin. Sie machte ihren Abschluss mit Auszeichnung und bewährte sich sofort in den Reihen des imperialen Militärs. Iden gehörte zu dem TIE-Kontingent, das bei dem Rebellenangriff auf den ersten Todesstern zum Einsatz kam. Sie verfolgte gerade einen flüchtenden Rebellen-Sternenjäger, als Luke Skywalkers X-Flügler die Schüsse abfeuerte, die zur Explosion der Superwaffe des Imperators führten. Iden entkam auf den nahen Mond Yavin und gelangte schließlich zurück zu den imperialen Streitkräften.""Nach der Zerstörung der Kampfstation setzte Iden den Kampf gegen die Rebellen fort und wurde immer besser, während der Galaktische Bürgerkrieg sich bis in alle Ecken des Imperiums ausbreitete. Zum Zeitpunkt der Schlacht von Endor ist Iden trotz ihrer relativ jungen Jahre schon eine echte Veteranin. Am Beginn der Story von Star Wars Battlefront 2 kommandiert sie den Inferno-Trupp, eine kleine, geheime Gruppe von Elitesoldaten. Ihr Team wird auf den Waldmond geschickt. Von ihrem Beobachtungsposten auf der Oberfläche aus sieht Iden den zweiten Todesstern vor ihren Augen explodieren. Dieses Ereignis verändert ihr Leben radikal und bringt sie auf Kollisionskurs mit einigen der größten Helden von Star Wars."Star Wars Battlefront 2 wird am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als Mitglied bei Origin Access oder EA Access kann man bereits ab dem 9. November spielen. Ab 14. November können alle Vorbesteller der Star Wars Battlefront 2: Elite Trooper Deluxe Edition loslegen. Der offene Betatest soll Anfang Oktober beginnen Letztes aktuelles Video: Behind The Story