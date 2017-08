Star Wars Battlefront 2: Sternenjäger-Angriff: Spielszenen-Trailer zeigt die Weltraum-Gefechte - 4Players.de

Auf der gamescom 2017 möchte Electronic Arts die Weltraumgefechte aus Star Wars Battlefront 2 ausführlich präsentieren und schon im Vorfeld der Messe wurde der entsprechende Trailer veröffentlicht. Die Starfighter-Assault-Gefechte (im Trailer) finden an den folgenden Schauplätzen statt: The Unknown Regions, Endor (Trümmer des Todessterns), Fondor (Imperiale Schiffswerft), Ryloth und Kamino.In dieser Spielvariante (neben der Story-Kampagne und den normalen Mehrspieler-Gefechten) treten zwei Geschwader in mehrstufigen, zielorientierten Missionen gegeneinander an. Während im ersten Teil die Weltraum-Gefechte weitgehend ausgespart wurden, sollen die Schlachten im Weltall diesmal eine "sehr große Rolle" spielen. Es sollen unterschiedliche Raumschifftypen geboten werden, die verschiedene Klassen repräsentieren werden. Bis zu 24 Spieler (plus 40 KI-Schiffe) können an den Raumkämpfen teilnehmen. Helden-Schiffe sind ebenfalls verfügbar - wie die "Helden" und die "Soldaten" soll man die Piloten ebenfalls "individualisieren" und verbessern können, zum Beispiel mit Fähigkeitsmodifikatoren, die wiederum verschiedene Qualitätsstufen aufweisen. "Meistere deine Spielweise mit individualisierbaren Charakterfortschritten. Rüste die einzigartigen Fähigkeitsmodifikatoren der verschiedenen Helden, Trupplerklassen und Raumjäger aus. Modifiziere mit diesen Fähigkeitsmodifikatoren die Kernfähigkeiten deines Charakters, um tödliche Effekte einzusetzen, deine Werte zu optimieren oder deine Verbündeten taktisch zu unterstützen", schreibt Electronic Arts.Star Wars Battlefront 2 wird am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Als Mitglied bei Origin Access oder EA Access kann man bereits ab dem 9. November spielen. Ab 14. November können alle Vorbesteller der Star Wars Battlefront 2: Elite Trooper Deluxe Edition loslegen.Letztes aktuelles Video: Sternenjaeger-Angriff Spielszenen-Trailer