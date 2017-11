Star Wars Battlefront 2: Schnupper-Version für Origin und EA Access steht bereit - 4Players.de

Abonnenten von EA Access bzw. Origin Access haben ab sofort die Möglichkeit, in den Shooter Star Wars Battlefront hinein zu schnuppern. Das hat Electronic Arts bekannt gegeben. Im Rahmen des frühen Zugangs darf man den Titel bereits zehn Stunden lang zocken, bevor er offiziell am 17. November erscheint. Der Spielstand wird dann in der Vollversion übernommen, sollte man sich zum Kauf entschließen.Neben den Mehrspieler-Schlachten, an denen bis zu 40 Leute teilnehmen können, wird Battlefront 2 auch eine Kampagne bieten, die sich um die imperiale Spezialagentin Iden Versio dreht. Unsere ersten Eindrücke könnt ihr hier nachlesen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer