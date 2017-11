Star Wars Battlefront 2: Deutsche Sprachausgabe: Synchronsprecher aus allen Star-Wars-Epochen - 4Players.de

Susanna Bonaséwicz (Leia Organa): Mit ihrer klaren und ausdrucksstarken Stimme übernimmt Susanna Bonaséwicz vor allem die Synchronisation von unkonventionellen Frauenfiguren. Neben ihrer Rolle als Prinzessin Leia ist sie deshalb auch als Stimme der Fran Fine in 'Die Nanny' sowie als Sprecherin von Bibi Blocksberg in der gleichnamigen Hörspielserie bekannt.

Reiner Schöne (Darth Vader): Der kalte und gebieterische Tonfall von Darth Vader kennzeichnet seinen Charakter genauso wie die ikonische Rüstung und das Atemgeräusch seiner Maske. Dafür verantwortlich ist Reiner Schöne, der abseits des Sternenkriegs als Stammsprecher von Willem Dafoe, Tim Curry und Mickey Rourke tätig ist.

Hans-Georg Panczak (Luke Skywalker): Neben Luke Skywalker hat Hans-Georg Panczak auch Rollen in der Hobbit-Trilogie und den Twilight-Filmen vertont. Für zahlreiche Fernsehproduktionen wie den 'Tatort' stand er sogar selbst vor der Kamera. Auch Cartoon-Fans kennen seine Stimme: Panczak spricht Waylon Smithers in 'Die Simpsons' und Glenn Quagmire in 'Family Guy'.

Wolfgang Pampel (Han Solo): Als Stammsprecher von Harrison Ford hat Wolfang Pampel mit Han Solo und Indiana Jones zwei der legendärsten Abenteurer der Filmgeschichte vertont. Seine raue und dennoch charismatische Stimme verleiht Fords Figuren dabei ihre typische Lässigkeit. Weitere Bekanntheit erlangte er als Stimme von J.R. Ewing, Jr. in der Kultserie 'Dallas'.

Tobias Meister (Darth Maul/Yoda): Mit über 1000 Sprecherrollen, darunter als Stammsprecher von Brad Pitt, besitzt Tobias Meister ein vielseitiges Repertoire an Stimmen, das unter anderem auch Jack Black, Forest Whitaker und Robert Downey Jr. umfasst. In den Star Wars-Filmen war er als Darth Maul in Episode I sowie als Yoda in Episode 2 und 3 zu hören.

Anja Stadlober (Iden Versio): In der Kinderserie 'Schloss Einstein' hat Anja Stadlober Ende der Neunzigerjahre erste Erfahrungen als Schauspielerin gesammelt. Als Sprecherin von Iden Versio vertont sie erstmals eine Figur aus dem Star Wars-Universum.

Electronic Arts hat Details zur deutschen Sprachausgabe von Star Wars Battlefront 2 bekanntgegeben. Insgesamt sechs Originalsprecher werden den aus Episode 1 bis 7 bekannten Figuren ihre vertrauten Stimmen leihen. Dazu zählen Susanna Bonaséwicz (Leia Organa), Reiner Schöne (Darth Vader), Hans-Georg Panczak (Luke Skywalker), Wolfgang Pampel (Han Solo), Tobias Meister (Darth Maul/Yoda) sowie Julien Haggége (Kylo Ren). Die erfahrene Synchronsprecherin Anja Stadlober (Mila Kunis und Emma Stone) feiert darüber hinaus ihr Star-Wars-Debüt als Stimme von Iden Versio (Hauptfigur der Einzelspieler-Kampagne).Details zu den Synchronsprechern und Synchronsprecherinnen:Star Wars Battlefront 2 erscheint weltweit am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Play-First-Trial-Version (EA Access (Xbox One) und Origin Access (PC)) ist bereits verfügbar.Letztes aktuelles Video: Deutsche Sprachaufnahmen Anja Stadlober spricht Iden Versio