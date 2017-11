Star Wars Battlefront 2: Helden-Freischaltung soll 40 Stunden in Anspruch nehmen; EA reagiert auf Kritik - 4Players.de

Der offenbar langwierige Fortschritt in Star Wars Battlefront 2 sorgt auf Reddit für Unmut unter PC-Nutzern, welche den Shooter bereits seit Freitag mit dem Abo-Dienst Origin Access spielen (regulärer Start ist Freitag, 17. November): Wie PCGamer.com berichtet, kalkulierte der Spieler mit dem Reddit-Pseudonym "TheHotterPotato" , dass man etwa üppige 40 Stunden in laufenden Matches müsse, um einen der stärkeren Helden wie Luke Skywalker freizuschalten.Die Rechnung berücksichtige zwar keine Herausforderungen, mit deren Hilfe sich das Sammeln der Credits beschleunigen lasse. Im Gegenzug seien aber noch nicht einmal Lade- oder Menüzeiten in die Summe einbezogen worden, sondern lediglich die Netto-Spielzeit auf den Schlachtfeldern des SciFi-Titels. In einem detaillierten Spreadsheet lässt sich zudem begutachten, wie viel Zeit das Freischalten von Beutekisten in Anspruch nehmen soll. Auch in einem anderen Thread machte ein Reddit-Nutzer (MBMMaverick) seinem Unmut Luft, weil der Schurke Darth Vader sich trotz seiner 80-Dollar-Investition in ein Vollpreisspiel hinter einer Paywall befinde: "Dieses Zeitalter der "Microtransaktionen" geht entschieden zu weit".EA hat mittlerweile zur Kritik Stellung bezogen und hält seine Balance für durchdacht: "Wir haben die anfänglichen Werte anhand von Daten aus der offenen Beta ausgewählt (...) Wir beobachten unter anderem täglich den durchschnittlichen Credit-Verdienst pro Spieler und werden ihn fortlaufend anpassen, damit die Spieler Herausforderungen erhalten, die fesselnd und belohnend sind und die sich natürlich durchs Spielen erreichen lassen". Zur kompletten Stellungnahme geht es hier. Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten Kampagne