Star Wars Battlefront 2: Live-Action-Trailer: Rebellen vs. Imperium - seit der Kindheit - 4Players.de

Sesselpate schrieb am 13.11.2017 um 21:08 Uhr

Die Fans sind hellauf begeistert.

Charaktere wie Darth Vader sind im Kaufpreis natürlich nicht enthalten.

Rekordverdächtig: Die Downvotes, die EAs Statement zu dem Thema auf Reddit bekommen hat, sind wahrscheinlich die meißten Downvotes in der Geschichte von Reddit. Aktuell sind es über 413000 Downvotes an einem Tag.

So etwas muß man erst einmal hinbekommen.