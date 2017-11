Star Wars Battlefront 2: Kosten der Helden werden nach Morddrohungen und Downvote-Rekord drastisch gesenkt - 4Players.de

Electronic Arts und DICE werden die hohen Kosten ( wir berichteten ) der freischaltbaren Helden-Charaktere wie Luke Skywalker und Darth Vader in Star Wars Battlefront 2 drastisch senken. Damit reagieren die Entwickler auf massive Kritik seitens der Spieler, die sogar in Morddrohungen gegen den Community-Manager gipfelten. Zuvor hatte das "EACommunityTeam" bei Reddit ein Statement veröffentlicht, in dem sie die hohen Kosten rechtfertigten und meinten, dass die Spieler stolz auf ihre Leistungen und Freischaltungen sein sollten. Diese Stellungnahme wurde von der Reddit-Community mittlerweile mit über 635.000 Downvotes als Zeichen der Ablehnung abgestraft . Kein anderer Beitrag in der Geschichte des Reddit-Forums wurde so schnell und so deutlich abgewertet. Der bisherige Rekord lag bei 24.333 Downvotes.Daraufhin reagierten Entwickler und Publisher sehr schnell und kündigten die drastische Senkung der Freischaltpreise beliebter Charaktere an. Die Freischaltung von Luke Skywalker und Darth Vader kostet fortan nicht mehr je 60.000 Credits, sondern 15.000 Credits (eine Senkung um 75%). Imperator Palpatine, Chewbacca und Leia Organa werden für 10.000 Credits verfügbar sein; Iden Versio für 5.000 Credits. Ein entsprechendes Update mit den Preisanpassungen soll heute für die Play-First-Trial veröffentlicht werden. Demnach soll es (geschätzt) nicht mehr 40 Stunden Spielzeit kosten, um Skywalker oder Vader ohne Echtgeld-Einsatz freizuschalten, sondern "nur noch" zehn Stunden.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer