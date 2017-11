Star Wars Battlefront 2: Fortschrittssystem wird mit Gummibändern und einem Mini-Roboter ausgetrickst

Um bei Star Wars Battlefront 2 an Credits zu kommen, sind einige Spieler auf simple bis kreative (und unfaire) Ideen gekommen, wie sie für die bloße Teilnahme an Mehrspieler-Partien mit Credits belohnt werden, ohne wirklich aktiv zu spielen.Den Anfang machte "lowberg" mit einem kleinen "Progression Droid", der regelmäßig die Analogsticks und den X-Knopf betätigt, damit man aufgrund von Inaktivität nicht aus der laufenden Partie "gekickt" wird. Ein Seitenhieb auf EA konnte sich "lowberg" in seinem Reddit-Posting nicht verkneifen ("sense of pride and accomplishment"; Anspielung auf den Reddit-Beitrag vom EACommunityTeam mit dem Downvote-Rekord ). Noch leichter geht es, in dem man einfach die Analog-Sticks mit zwei Gummibändern in die Richtungen "links oben" und "rechts oben" ziehen lässt ( Bild ). Der Charakter läuft dann quasi im Kreis und schaut permanent um sich, was ebenfalls den AFK-Check umgeht.Mit ziemlich einfachen Methoden kann also das Ingame-Fortschrittssystem/-Wirtschaftssystem in Star Wars Battlefront 2 umgangen und das eigene Team ausgenutzt (Verringerung der Siegchancen) werden.Letztes aktuelles Video: Video-Test