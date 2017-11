Star Wars Battlefront 2: EA freut sich über positive Rückmeldungen der Nutzer und stabile Spielerzahlen

EA ist offenbar außerordentlich zufrieden mit seinem Shooter Star Wars Battlefront 2: Auf dem Investoren-Meeting "Credit Suisse 21st Annual Technology Conference" im US-amerikanischen Scottsdale ( via Dualshockers.com ) ging Chief Financial Officer Blake Jorgensen zwar auch auf die Kontroverse um Fortschritts-Balance und Lootboxen ein - trotzdem handle es sich aber um "eines der besten Spiele, die wir je gemacht haben". Besonders stolz ist er auf die stabilen hohen Spielerzahlen:"Die gute Nachricht: Dies ist eines der besten Spiele, die wir je gemacht haben. Und wir hören das von den Spielern, welche das Spiel auch tatsächlich spielen und sich aktiv in das Spiel einbringen. Die tägliche Aufrechterhaltung [der Spielerzahlen] ist besser als wir es in fast allen anderen unserer Spiele gesehen haben, die Tiefe des Spiels ist unglaublich, die Größe des Spiels ist unglaublich, und wir werden in den kommenden Wochen mehr Inhalte hinzufügen als wir jemals einem Spiel hinzugefügt haben."Jorgensen fügte hinzu, dass etwa zum Start des Kinofilms Star Wars: The Last Jedi "alle möglichen neuen Gameplay-Elemente" hinzu kommen werden, die sich darum drehen. Der Shooter soll die Community schließlich noch viele Jahre lang unterhalten.Letztes aktuelles Video: Video-Test