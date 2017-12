Star Wars Battlefront 2: Kleine Anpassungen am Fortschrittssystem; erste Season "The Last Jedi" startet morgen

Für Star Wars Battlefront 2 ist ein kleines Update veröffentlicht worden, das weitere Veränderungen am Fortschrittssystem vornimmt. So werden die Belohnungen in Form von Credits am Ende einer Runde/Partie erhöht - vor allem die Spieler, die "gut gespielt" haben, also weit oben in der Punkteübersicht stehen, sollen mehr Credits erhalten. Die Beschränkung der Credits, die man im Arcade-Modus erhalten kann, wird auf 1.500 erhöht (Verdreifachung). Die täglichen Login-Kisten sollen zudem mehr Teile für das Crafting enthalten. In nächster Zeit sollen noch weitere Verbesserungen und Anpassungen vorgenommen werden, heißt es weiter Darüber hinaus wird morgen ein Update für das Spiel erscheinen, mit dem die erste Season "The Last Jedi" passend zum Kinofilm (14. Dezember 2017) eingeläutet wird. Am 5. Dezember 2017 soll man sich entscheiden, ob man auf der Seite der Rebellion bzw. des Widerstandes oder der Ersten Ordnung kämpfen möchte. Spezielle Herausforderungen und Belohnungen werden versprochen (Wettstreit der beiden Fraktionen). Am 13. Dezember 2017 werden Finn und Captain Phasma als spielbare Charaktere eingeführt, die man mit Credits kaufen kann. Außerdem wird die neue planetare Karte "Crait", die Starfighter-Assault-Karte "D'qar" und das Heldenraumschiff "Tallie Lintra's RZ-2 A-Wing" hinzugefügt. Poe Damerons T-70 X-Wing bekommt zudem eine neue Fähigkeit, die an den Film angelehnt sein soll. Am gleichen Tag wird die Story-Kampagne mit neuen Kapiteln fortgesetzt. In Star Wars Battlefront 2: Resurrection erlebt Iden Versio den Anfang des Aufstiegs der Ersten Ordnung. Danach wird es mit speziellen Herausforderungen weitergehen, die weiterhin auf der Auswahl der Fraktion basieren werden.Letztes aktuelles Video: Deutsche Sprachaufnahmen