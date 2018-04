Star Wars Battlefront 2: April-Update verfügbar: Spielmodus Ewok-Jagd und Kristalle gegen Echtgeld - 4Players.de

Aktualisierung vom 18. April 2018, 20:27 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 13. April 2018, 17:54 Uhr:

Das April-Update "Nacht auf Endor" mit der zeitlich begrenzt verfügbaren Ewok-Jagd und der Wiedereinführung der Kristalle zum Kauf von Skins ist veröffentlicht worden ( zum Change-Log ).EA und DICE haben den zeitlich begrenzt verfügbaren Spielmodus "Ewok-Jagd" für Star Wars Battlefront 2 angekündigt . In diesem Modus "treten Speere gegen Blaster an, wenn ein Trupp Sturmtruppler von einem Stamm Ewoks überfallen wird, die sich voller Zorn aus den Bäumen auf ihre Feinde stürzen. (...) Du kannst darin deine imperialen Feinde im Schutz der Nacht angreifen oder die kleinen Fellwesen bis zu deiner Flucht verzweifelt zurückschlagen.""In dem neuen Modus bist du ein Ewok oder Mitglied einer Gruppe von Sturmtrupplern. Der Überfall beginnt, wenn der Ewok die ahnungslosen Sturmtruppler mit Speeren, Wisties und allem, was ihm zur Verfügung steht, überfällt, um die Eindringlinge auszuschalten. Jeder besiegte Sturmtruppler spawnt als zusätzlicher Ewok. Sind die Truppen des Imperiums vollständig eliminiert, haben die Ewoks gewonnen, und die Feier kann beginnen. Aber die überlegene Ausbildung und Feuerkraft der Sturmtruppler sind den schnellen Ewoks durchaus gewachsen. Die Spieler sind mit einem Arsenal von Waffen sowie Taschenlampen bewaffnet, um die Dunkelheit zu durchdringen, und müssen den Angriff der Ewoks zurückschlagen, wenn sie bis zur Ankunft des Exfiltrationsteams überleben wollen."In dem April-Update "Nacht auf Endor", das am 18. April erscheinen soll, geht es aber nicht nur um Ewok-Jagd. So wird die Währung "Kristalle" wieder eingeführt. Mit Kristallen wird es möglich sein, "Aussehen" (Skins) freizuschalten, darunter Endor-Leia, Endor-Han, Administrator Lando oder Ahch-To Rey. Kristalle können mit Echtgeld gekauft werden. Kredits (für Ingame-Aktivitäten) können auch gegen "Aussehen" eingetauscht werden. Mit diesem Update werden über 50 zusätzliche Aussehen zur Personalisierung der Figuren eingeführt. Darüber hinaus wird man "Crafting Parts" in Skillpunkte umwandeln können (im Verhältnis 40:1). Weitere Details zum April-Update, zu den Balance-Anpassungen und zur zweiten Season findet ihr hier Letztes aktuelles Video: The Last Jedi Season