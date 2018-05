Star Wars Battlefront 2: Startschuss für die Han-Solo-Season - 4Players.de

"Rückkehr in Jabbas Palast: Was passiert, wenn man einen Hutten nicht rechtzeitig bezahlt? Man endet als Dekorationsobjekt in seinem Thronsaal ... wie Han Solo am eigenen Leib erfahren hat. In diesem Monat können die Fans von Star Wars Battlefront in Star Wars Battlefront 2 im Rahmen der Han Solo-Season in Jabbas Palast zurückkehren In den Modi Gefecht, Helden-Showdown und Helden vs. Schurken können die Spieler ihre Differenzen in den Gängen und Hallen von Jabbas Bleibe bereinigen.

Die passende Kleidung: Wir finden, wenn wir dich schon nach Tatooine schicken, musst du dich entsprechend einkleiden können. Hol dir neue Outfits (gegen Kredits oder Kristalle), die auf der Eröffnungsszene von Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter basieren, in der sich Lando Calrissian als Skiff-Wache verkleidet und Leia Organa als Kopfgeldjäger Boushh auftritt. Außerdem gibt es eine brandneue Sprachausgabe!

Neuer Modus - Helden-Showdown: Han Solo ist nur selten ohne den mächtigen Chewbacca an seiner Seite anzutreffen, und im Helden-Showdown - einem neuen rundenbasierten Eliminierungsmodus der Han Solo-Season - kannst mit deinen Lieblingsduos in Helden vs. Schurken in packenden 2-gegen-2-Schlachten antreten. Han Solo und Chewbacca gegen Boba Fett und Bossk? Yoda und Rey gegen Darth Vader und Captain Phasma? Du hast die Wahl, aber sobald eine Runde gewonnen ist, musst du für die nächste Runde ein anderes Duo auswählen. In diesem Modus musst du einfallsreich und taktisch vorgehen.

Feile in Eigenen Arcade-Spielen für Sternenjäger an deinen Fähigkeiten als Pilot: Von wegen gemütlicher Ausflug. Die Spieler wollten es so, und wir freuen uns,Star Wars Battlefront II Eigene Arcade-Spiele für Sternenjäger hinzufügen zu können. Feile im Cockpit von Sternenjägern aller Epochen an deinen Fähigkeiten, egal, ob du die X-Flügler der Rebellion mit deinem TIE/IF-Jäger in Sternenstaub verwandelst, oder mit dem Millennium Falken feindliche Sternenjäger umkreist."

Am heutigen 16. Mai wird die "Han-Solo-Season" in Star Wars Battlefront 2 starten. Anfänglich werden einige Inhalte zur Verfügung stehen, die mit der Originaltrilogie in Verbindung stehen. Im Juni folgen dann neue Inhalte, die auf dem Film "Solo: A Star Wars Story" basieren werden.Neu sind ebenfalls der Modus "Helden-Showdown" (2-gegen-2) und eigene Arcade-Spiele für Sternenjäger.Das Change-Log mit allen Veränderungen an den Helden findet iht hier Letztes aktuelles Video: The Last Jedi Season