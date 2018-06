Star Wars Battlefront 2: Helden, Schurken und Inhalte aus den Klonkriegen - 4Players.de

Bei der EA Play 2018 hat Dennis Brännvall von DICE erneut klargestellt, dass sie den Launch von Star Wars Battlefront 2 vergeigt hätten und erklärt, dass sie seit Verkaufsstart viele Verbesserungen vorgenommen hätten.Danach kam er darauf zu sprechen , dass bald "die Klonkriege" (Clone Wars) in das Spiel implementiert werden sollen. Vier Helden und Schurken wurden vorgestellt: General Grievous, Count Dooku, Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker. Geonosis wurde als neuer Planet genannt und soll die bisher größte Karte bieten. Auch ein neuer Modus ist geplant, in dem man Kommandoposten einnehmen und Großkampfschiffe zerstören darf. Ebenfalls angedacht ist ein neuer Starfighter-Modus, in dem es ausschließlich Dogfights mit Heldenschiffen geben wird. Zusätzlich wollen die Entwickler das Squad-System überarbeiten (eine Gruppe sucht gemeinsam nach Partien).Letztes aktuelles Video: The Han Solo Season