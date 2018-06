Star Wars Battlefront 2: Update-Fahrplan: Ausblick auf die nächsten Monate - 4Players.de

Electronic Arts hat die bei der EA Play 2018 verkündeten Pläne für Star Wars Battlefront 2 konkretisiert. Im Juli soll mit dem "Hero Starfighters Update" ein neuer Sternenjäger-Modus implementiert werden, der sich auf das Fliegen von Heldenschiffen konzentriert (4-gegen-4). "In diesem Modus spawnen die Spieler in einem der verfügbaren Helden-Sternenjäger ihrer Gruppierung. Wird dieser ausgeschaltet, kehrt ihr mit einem normalen Jäger, Bomber oder Abfangjäger in die Schlacht zurück. Um das Spiel zu gewinnen, muss euer Viererteam alle feindlichen Helden-Sternenjäger zerstören." Auch einige Veränderungen bei den Helden sind geplant. So soll das Blocken mit dem Lichtschwert in Zukunft das Stamina beeinflussen. Im August werden die versprochenen Clone-Trooper-Outfits eingebaut. Außerdem wird es möglich sein, Emotes und Siegerposen gegen Credits und Kristalle zu kaufen.Im Herbst werden die neuen Helden Obi-Wan Kenobi und General Grievous auf der Bildfläche erscheinen. Gleiches gilt für einen neuen, nicht-linearen, größer angelegten Spielmodus, in dem die Spieler um die Kontrolle über verschiedene Einsatzziele auf der Karte kämpfen. Außerdem wollen die Entwickler die Funktionsweise der Trupps verbessern und das Spawnen auf/bei Truppkameraden einführen. Im Winter wird es mit Anakin Skywalker, Count Dooku, dem Schauplatz Geonosis und zusätzlichen Skins (Clone Trooper, Helden) weitergehen.Letztes aktuelles Video: The Han Solo Season