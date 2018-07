Star Wars Battlefront 2: Update mit dem Helden-Sternenjäger-Modus steht bereit - 4Players.de

Für Star Wars Battlefront 2 ist das Update mit dem "Helden-Sternenjäger-Modus" (Hero Starfighters) erschienen. Dieser Sternenjäger-Modus konzentriert sich auf das Fliegen von Heldenschiffen (4-gegen-4). Neu ist auch eine Arcade-Variante für Sternenjäger. Das vollständige Change-Log findet ihr hier Die Entwickler schreiben : "In Helden-Sternenjäger spawnt jeder Spieler als eines der verfügbaren Heldenschiffe der Hellen oder Dunklen Seite. Zu Beginn jeder Runde gibt es zwei Teams mit jeweils vier von Spielern gesteuerten Heldenschiffen. Falls dein Heldenschiff von einem Gegner zerstört wird, kannst du für die Dauer dieser Runde nicht als anderes Heldenschiff erneut spawnen. Du kannst aber als Standardjäger, -Abfangjäger oder -Bomber wiedereinsteigen und deinem Team helfen, die Schlacht für sich zu entscheiden. Und auch wenn sie nicht so mächtig sind, die Nicht-Heldenschiffe können unbegrenzt oft respawnen, Das Team, das zuerst alle gegnerischen Heldenschiffe eliminiert, gewinnt die Runde. Um das Spiel für dich zu entscheiden, musst du insgesamt drei Runden gewinnen. (...) Genau wie du bei Helden vs. Schurken und Helden-Showdown deine Lieblingshelden am Boden spielen kannst, konzentriert sich Helden-Sternenjäger auf die Helden in ihren bekannten Schiffen. Ein Ergebnis davon ist, dass deine Helden-Sternenjäger jetzt schneller aufsteigen.""Du bist noch nicht bereit für Konkurrenz durch echte Spieler? Kein Problem. Dank des neuen Eigenes Arcade für Sternenjäger steht dir und anderen künftigen Überfliegern eine perfekte Übungsarena zur Verfügung. Das ist die Gelegenheit, um die Steuerung in den Griff zu bekommen, die verschiedenen Helden-spezifischen Fähigkeiten auszuprobieren und ein paar Zielübungen zu machen, bevor du dich in Online-Raumschlachten stürzt."Letztes aktuelles Video: The Han Solo Season