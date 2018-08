Star Wars Battlefront 2: Neue Helden, Schauplätze und Vehikel bis Ende des Jahres - 4Players.de

Schon auf der E3 haben DICE und Electronic Arts sich nicht nur für das Lootbox-Fiasko und Probleme zum Start von Star Wars Battlefront 2 entschuldigt, sondern auch weitere Inhalte in Aussicht gestellt, um den Shooter am Leben zu halten. Nach Angaben von Polygon wird man jetzt etwas konkreter und präsentiert auf der eigenen Webseite eine Roadmap , was man bis zum Ende des Jahres noch alles vorhat.Schon im September will man ein überarbeitetes Squad-System vorstellen und ein neues Erscheinungsbild für bereits existierende Charaktere bieten. Ab Oktober gesellt sich zudem General Grievous in die Reihe der Helden und Schurken, während Obi-Wan Kenobi ab November die helle Seite der Macht stärken darf. Im gleichen Monat erscheint mit Geonosis außerdem eine neue Karte für den Spielmodus Galactic Assault. Der Schauplatz spielt bekanntlich eine zentrale Rolle im Rahmen der Klonkriege und wurde erstmal im Star Wars: Episode 2 vorgestellt. Mit dem STAP, dem BARC Speeder und dem AT-TE stehen außerdem drei weitere Vehikel zur Verfügung.Noch etwas länger gedulden muss man sich bis zur Ankunft von Count Dooku und einer Version von Anakin Skywalker, bei der er noch nicht der dunklen Seite der Macht verfallen ist. Beide sollen zusammen mit einem neuen Spielmodus im Winter erscheinen. Dazu heißt es:"Und außerdem freuen wir uns schon sehr darauf, einen neuen Modus in Star Wars Battlefront II vorzustellen, ein nicht-lineares Star Wars-Sandbox-Erlebnis. Dabei kämpfen zwei Teams um Eroberungspunkte, mit dem letztlichen Ziel, Großkampfschiffe zu bezwingen."Letztes aktuelles Video: The Han Solo Season