Star Wars Battlefront 2: Helden, Outfits und Klonkriege: Update-Ausblick auf die nächsten Monate - 4Players.de

Held: General Grievous (Standard-Outfit: Jedi Hunter) plus "das beschädigte Outfit"

N1 Starfighter im Hero-Starfighters-Modus

Balance-Überarbeitung: Hero Health und Regeneration; jeder Held soll eine "Hero-Health-Sternenkarte" ausrüsten können

Held: Obi-Wan Kenobi (Standard-Outfit: Jedimeister) plus das "Roben-Outfit"

Outfit für General Grievous

Geonosis als neuer Schauplatz (Galactic Assault) und neue Fahrzeuge: STAP, Barc Speeder, AT-TE

Klonkrieger-Outfit: 212th Attack Battalion

Kein Update, da das Team an den Clone-Wars-Inhalten für Anfang 2019 arbeitet

Held: Count Dooku plus ein zusätzliches Outfit

Outfit für Obi-Wan Kenobi (General Kenobi)

Klonkrieger-Outfit: Coruscant Guard

Held: Anakin Skywalker plus ein zusätzliches Outfit

Klonkrieger-Outfit: 501st Legion

Ein neuer großer und nicht-linearer Spielmodus (Punkte erobern und ein Großkampfschiff ausschalten)

Die Entwickler von Star Wars Battlefront 2 geben in der folgenden, aktualisierten "Roadmap" an, welche Charaktere und weiteren Inhalte in den kommenden Monaten erscheinen sollen. Neue Helden werden mit Credits freigeschaltet. Outfits kann man für Credits oder Kristalle kaufen.Oktober 2018November 2018Dezember 2018Januar 2019Februar 2019Verbesserungen in den Bereichen Matchmaking, Balance-Anpassungen, tägliche Herausforderungen und Karten-Rotation sollen stets weiter vorgenommen werden.