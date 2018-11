Star Wars Battlefront 2: Update-Trailer zeigt Geonosis-Karte und Obi-Wan - 4Players.de

Im Laufe der kommenden Woche steht ein kostenloses Update für Electronic Arts' Science-Fiction-Shooter Star Wars Battlefront 2 an, welches schon jetzt in einem Trailer vorgestellt wird. Im Mittelpunkt stehen der Held Obi-Wan Kenobi (Standard-Outfit: Jedimeister plus sein "Roben-Outfit"), der auf Ewan McGregors Interpretation in Episode III: Revenge of the Sith basiert.