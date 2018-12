Star Wars Battlefront 2: EA gibt Fahrplan für 2019 bekannt und blickt zurück auf die Beutekisten-Krise - 4Players.de

Electronic Arts wirft auf seinem offiziellen Blog einen Blick auf das, was die Spieler des Science-Fiction-Shooters Star Wars Battlefront 2 in den kommenden Monaten erwartet. All zu viele Neuerungen scheinen es nicht zu werden, die Details werden aber detaillierter im entsprechenden "Fahrplanbereich" erläutert.



"2019 beginnt mit der Einführung von Count Dooku, Anakin Skywalker, weiteren Klonsoldaten-Outfits und einem neuen Modus mit Kommandoposten und der Ausschaltung von Großkampfschiffen.



(...)



Unser Team verfolgt leidenschaftlich das Ziel, weiterhin an Star Wars Battlefront II zu arbeiten, und wir werden in den kommenden Monaten mehr darüber verraten."



Des Weiteren freut sich der Hersteller über sein Handling der Beutekisten-Krise nach dem Start des Spiels und räumt Fehler ein:



"Die verständliche Frustration über den Fortschritt im Spiel führte zu der Entscheidung, das anfängliche Kistensystem zu ändern. Ein großer Teil des Teams machte sich an die Arbeit, das Wirtschafts- und Fortschrittssystem des Spiels zu überarbeiten. Im März wurde dann das neue System implementiert – ohne zufällige Fortschritte, alles ist durch Spielen freischaltbar. Wir sind zufrieden mit der Entwicklung von Star Wars Battlefront II im Verlauf von 2018 und hoffen, dass es dir genauso geht. Wir haben dabei gelernt, dass eine regelmäßigere Versorgung der Spieler mit Inhalten nur möglich ist, wenn wir unsere großen Pakete in kleinere, häufiger erscheinende Updates aufteilen."

